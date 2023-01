Vaccino Covid | in Usa Moderna alza i prezzi | 110-130 dollari per una dose

(Di martedì 10 gennaio 2023) (Adnkronos) – L’aziendasta valutando la possibilità di aumentare il prezzo del suoanti-negli Stati Uniti, arrivando a far pagare unatra i 110 e i 130. Lo riferisce il ‘Wall Street Journal’. “Questo prezzo è coerente con il valore” fornito dal, ha affermato Stephane Bancel, ceo di. L’azienda stima per il 2023 di arrivare a vendere vaccini per un valore di 5 miliardi di. Nel 2022 dai vaccini ha incassato 18,4 miliardi di. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Sky Tg24

...Per far fronte all'aumento dei contagi la Cina sta trattando con i principali produttori di.nota sul comparto del lusso ricordando gli ultimi tre anni di restrizioni per far fronte al. ...L'azienda: "Prezzo è coerente con il valore" delL'azienda Moderna sta valutando la possibilità di aumentare il prezzo del suoanti -negli Stati Uniti, arrivando a far pagare una dose tra i 110 e i 130 dollari. Lo riferisce il 'Wall Street Journal'. "Questo prezzo è coerente con il valore" fornito dal, ... Covid, la battaglia della scienza alle varianti. Tra richiami vaccino e nuovi farmaci Una vittoria e una sconfitta per le due tenniste azzurre impegnate nel tabellone cadetto. La finalista di Adelaide eliminata a sorpresa ...PALERMO - Dopo la completa riorganizzazione da parte dell’Asp della rete dei centri vaccinali e degli screening di massa, chiude a breve l’Hub Fiera del ...