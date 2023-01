Vaccino Covid | in Usa Moderna alza i prezzi | 110-130 dollari per una dose

(Di martedì 10 gennaio 2023) (Adnkronos) – L’aziendasta valutando la possibilità di aumentare il prezzo del suoanti-negli Stati Uniti, arrivando a far pagare unatra i 110 e i 130. Lo riferisce il ‘Wall Street Journal’. “Questo prezzo è coerente con il valore” fornito dal, ha affermato Stephane Bancel, ceo di. L’azienda stima per il 2023 di arrivare a vendere vaccini per un valore di 5 miliardi di. Nel 2022 dai vaccini ha incassato 18,4 miliardi di. L'articolo proviene da Italia Sera.

