Va all’ospedale con un sintomo banale ma è un tumore | “Fate attenzione”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 10 gennaio 2023) Va in ospedale per un mal di schiena, scopre un. È la triste vicenda di Carl Scott, 19enne che a Newcastle, in Inghilterra, ha avuto la brutta notizia dopo essersi recato in ospedale a causa di un forte mal di schiena che da giorni gli procurava dolore. Il medico gli ha detto che aveva una rara forma di sarcoma, chiamata rabdomiosarcoma alveolare, che si era ormai diffusa in varie parti del corpo. Tre settimane dopo il giovane è morto. Sul responso dopo averlo visitato i medici non avevano dubbi: Carl aveva un sarcoma, un raroai tessuti molli, che si era orma i diffuso in quasi tutto il corpo. Dopo quella diagnosi nefasta il 19enne Carl Scott ha vissuto soltanto per altre tre settimane. Leggi anche: Bruna, trovata morta a 28 anni in casa: cosa è successo la notte di Capodanno Il dolore della mamma di Carl: “È successo così ...