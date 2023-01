Utensili per pizza ‘Made in Italy’ | ma erano fabbricati in Cina | sequestrata merce per 150 mila euro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 10 gennaio 2023) Puntavano sul fatto che la, è uno dei piatti tipici italiani. E quindi deve essere fatta non solo con prodotti italiani, ma anche connel Belpaese. Quindi avevano apposto su palette, coltelli, taglieri, grattugie e altri attrezzi il nome di una società italiana, per dare quel valore aggiunto alla loro. Che era invece prodotta interamente in. Ma l’escamotage, usato per un ingente quantitativo di prodotti per la preparazione della, è stato scoperto dai funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia nel corso di un controllo finalizzato al contrasto di illeciti di natura extratributaria sullain importazione. Sequestrate 8 tonnellate diI funzionari dell’Ufficio delle Dogane, in seguito a una ...