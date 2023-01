Uscite Videogiochi | Tanti giochi in arrivo nel 2023

Leggi su gamerbrain

(Di martedì 10 gennaio 2023) A distanza di pochi giorni dall’inizio del, vogliamo condividere con voi quest’oggi una lunga lista diin uscita nel corso dei prossimi mesi, dal 12 Gennaio a Luglio, oltrealtriinnelche non hanno ancora una data di lancio. Gennaio12 gennaio: One Piece Odyssey (PC, PS4, PS5, XSX) 13 gennaio: Dragon Ball Z: Kakarot (PS5, XSX) 19 gennaio: A Space for the Unbound (Switch, PC) 20 gennaio: Fire Emblem Engage (Switch) 24 gennaio: Forspoken (PC, PS5) 26 gennaio: Dualsense Edge, controller per PS5 27 gennaio: Dead Space Remake (PC, PS5, XSX) 31 gennaio: Season: A Letter to the Future (PC, PS4, PS5) 31 gennaio: Inkulinati (PC, XSX, Xbox One) 31 gennaio: SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake (PC, PS4, ...