Usa | trovate carte classificate in un ex ufficio di Joe Biden

(Di martedì 10 gennaio 2023) Si tratta di documenti risalenti al periodo in cui Joeera vicepresidente. Lesarebbero in tutto una decina. Trump attacca: : “Quando l’FBI farà un raid nelle molte case di Joe?”. Scopertenell’di Joenell’del presidente JoeLa scoperta, scrivono i media americani, risale allo scorso 2 novembre, poco prima delle votazioni di Midterm. Ad aver trovato i documenti sono gli avvocati dello stesso presidente in unpresso il PennCenter, think tank di Washington. Il periodo di riferimento è dunque il 2017-2019 quando Joe...

Sky Tg24

"Quei documenti erano sicuramente non declassificati", ha scritto l'ex presidente. A differenza di quellea Mar - a - Lago , le carte classificate rinvenute nell'ex ufficio di Biden non ...Trump e i repubblicani all'attacco vedi anche Trump, la Camerapubblica la sua dichiarazione dei redditi Dopo la notizia della scoperta dei documenti, è subito intervenuto Donald Trump. "Quando l'... Usa, carte classificate trovate in ex ufficio di Biden. Trump e i repubblicani attaccano Gli avvocati di Biden hanno trovato alcune carte classificate in un ufficio utilizzato fino al 2019 dall'attuale presidente. Trump è passato subito all'attacco ...Non è di certo un periodo facile per Harry. Il principe è nella bufera (in tutte i sensi). Dopo le rivelazioni scandalose diffuse prima della pubblicazione della ...