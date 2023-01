TGCOM

Leggi Anche Trump, da presidente aveva conti all'estero, uno dei quali in Cina Leggi Anche Kevin McCarthy è il nuovo speaker della Camera- Trump: il partito repubblicano si è unito per lui La ...Lo riferiscono i media. La scoperta risale al 2 novembre, poco prima delle elezioni di Midterm. Il giorno stesso gli avvocati di Biden hanno informato gli Archivi nazionali, che hanno preso ... Usa, scoperte carte top secret in un ex ufficio privato di Biden L'allora numero due di Barack Obama li avrebbe dimenticati in un cassetto: sono stati scoperti documenti classificati in un ex ufficio di Biden ...Una decina di documenti "classificati" di quando Joe Biden era vicepresidente sono stati trovati dai suoi avvocati in un ufficio che usava al Penn Biden Center, un think tank di ...