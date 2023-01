Usa | responsabile finanziario Trump Organization condannato per frode fiscale

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 gennaio 2023) Washington, 10 gen. (Adnkronos) - Allen Weisselberg, exdella, l'azienda immobiliare dell'ex presidente statunitense Donald, è statoda un giudice di New York a cinque mesi di carcere per. Dopo l'udienza in tribunale, Weisselberg, 75 anni, dovrebbe presentarsi a Rikers Island, il famigerato carcere di New York City, per iniziare immediatamente a scontare la pena. Si è dichiarato colpevole lo scorso agosto per 15 reati in un accordo con i pubblici ministeri. Come parte dell'accordo, gli è stato richiesto di testimoniare al processo contro la, pagare 2 milioni di dollari di tasse arretrate, interessi e sanzioni e rinunciare a ...