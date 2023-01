Usa | condannato a cinque mesi il braccio destro in affari di Trump | «Piano sistematico per frodare il fisco americano»

Leggi su open.online

(Di martedì 10 gennaio 2023) Allen Weisselberg, l’ex direttore finanziario dellaOrganization, l’organizzazione che gestisce i business privati dell’ex presidente Usa, è statodi carcere per una serie di reati fiscali condotti per lunghi anni nella sua posizione. Weisselberg si era dichiarato colpevole ad agosto di 15 capi d’accusa, tra cui frode fiscale, cospirazione e furto aggravato. Secondo i magistrati, per oltre 15 anni laOrganization ha condotto unper raggirare lo Stato e in particolare le autorità fiscali. La procura di Manhattan ha accusato Weisselberg di aver ricevuto come “ricompensa” per aver condotto tali operazioni fraudolente una paga extra di 1,7 milioni di dollari. Subito dopo la pronuncia della sentenza, a New York, l’uomo ...