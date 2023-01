“Urla | botte e una rissa” Oriana Marzoli | clamorosa bomba oltre le mura del GF Vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 10 gennaio 2023)è una delle concorrenti più chiacchierate e amate della settima edizione del Grande Fratello Vip. Entrata nel corso del reality show, ha avuto una storia con Antonino Spinalbese (poi finita per volere dell’ex fidanzato di Belen Rodriguez) e alla fine della puntata in diretta andata in onda lunedì 9 gennaio si è baciata con Daniele Dal Moro.è immune per le prossime nomination visto che ha vinto il televoto del concorrente preferito. In gara insieme alle new entry Dana Saber, e Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne, l’influencer si è aggiudicata la fascia di ‘miglior concorrente’ con ben il 58% dei voti. Leggi anche: “Mi ha chiuso nell’armadio per fare…”.hot al GF Vip, il concorrente spiattella tutto...