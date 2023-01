Uomini e Donne | Teresa Cilia | commento al vetriolo riguardo la relazione di Salvatore Di Carlo

(Di martedì 10 gennaio 2023) L’ex corteggiatore diDi, è stato paparazzato durante un appuntamento con la sua nuova fidanzata, la notizia si è diffusa velocemente sui social, giungendo ovviamente anche alla sua ormai ex-moglieche non ci ha messo molto a commentare sul suo profilo instagram. Le sue parole allusive hanno lasciato trapelare dei comportamenti poco adeguati a suo avviso da parte del suo ormai ex marito.news: le dichiarazioni disuDiNon poteva di certo mancare ildi, immediatamente informata della cosa dalle sue fan. “Il buongiorno si vede dal mattino” ha detto ...

Witty TV

... ma chi dovrebbe farla, questa guerra Qualcuno vede, fra chi conta,pronti a ingaggiare ... abolire o riformare i seminari, aprire allediacono, porre fine al celibato sacerdotale. Come se ...Nella nuova puntata di, in onda oggi su Canale 5 , riprende la discussione tra Paola e il cavaliere Alessandro in merito alla serata trascorsa insieme. Si passa poi al trono classico con Federico ... Lunedì 9 gennaio - Uomini e donne Le puntate | Witty TV È così semplice e bello il titolo del calendario di eventi culturali organizzati dal Comune di Dalmine, «C’è un tempo da scoprire», che quasi viene spontaneo affiancargli qualche verso di quella splen ...Prossimamente a Uomini e Donne i riflettori saranno puntati sul trono classico che, dopo l'addio di Federico Dainese, vede ormai solamente due tronisti ...