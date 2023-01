Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 10 01 23

Leggi su isaechia

(Di martedì 10 gennaio 2023) Io comunque sinceramente allibita dal fatto che per unae mezza di questa nuova stagione dinoi abbiamo dovuto discutere di due signori ben sopra i 50 anni, che hanno creato un casino immenso per il semplice fatto di non voler candidamente ammettere di aver trombato, eh. “Lo diciamo, non lo diciamo, nascondiamolo, accordiamoci“, ma c’avete 110 anni in due, ma potete creare sto macello per un giro di giostra? Cioè vi sia chiaro che a noi NON CE NE FREGA UNA MAZZA, dopo 10 minuti che l’avete raccontato ce ne siamo totalmente scordati, e loro lì impegnati a fare i sotterfugi, ad accordarsi, a pugnalarsi alle spalle, no ma vi ci cag* ma scusate! Che poi sarebbe davvero curioso un giorno poter venire a conoscenza di tutte le cose insabbiate, eh, Armando Incarnato nascondeva persino gli slinguazzamenti quindi ...