Uomini e donne | Federico Nicotera spiazza lo studio con il suo gesto | ora è chiaro chi vuole davvero

(Di martedì 10 gennaio 2023) Proseguono le registrazioni del seguitissimo programma di Maria De Filippi,, in onda tutti i giorni su Canale 5 nella fascia oraria delle 14:45. Tante novità, colpi di scena e un susseguirsi di eventi che renderanno la puntataavvincente. Scopriamo insieme cosa succederà durante la puntata del 9 gennaio 2023, con tutte le anticipazioni trapelate nelle ultime registrazioni. Le anticipazioni più interessanti della puntata del 9 gennaio 2023 Per quanto riguarda il trono classico, le idee sulla scelta finale sono ancora molto incerte: Lavinia Mauro e Alessio Corvino non sembrano andare molto d’accordo e quell’idillio iniziale stenta a trasformarsi in qualcosa di più importante. Durante l’esterna la bella tronista ha baciato Alessio Campoli, lasciando l’altro Alessio stupito e interdetto. In queste ore decisive, ...