Uomini e Donne | Chi E’ Alessandro Sposito | Il Cavaliere Conteso Da Più Dame!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 10 gennaio 2023)è finito al centro della polemica con Paola, ed anche Gemma è interessata a lui. Ecco quindi cosa c’è da sapere sulprotagonista nelle ultime puntate… A, sta facendo molto parlare di sédel Trono Over. Fin dal principioha riscosso molto successo tra le dame, ma ora è finito al centro della polemica per via del suo rapporto con Paola. Tra i due ci sarebbero stati rapporti intimi, mentre c’è anche Gemma a contendere l’attenzione del. Ma ecco chi è e cosa c’è da sapere su di lui.: tutto sul...