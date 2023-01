Uomini e Donne | Alice Barisciani lascia lo studio in lacrime | Federico l' ha fatta grossa!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 10 gennaio 2023), la corteggiatrice di, furiosa con il web. Gianni Sperti e Tina la difendono: "Questo comportamento è disgustoso" Dopo la puntata di ieri in cui Gemma ancora una volta deve fare i conti con Alessandro che è stato con Paola, Maria inizia a parlare del trono Classico. Il primo ad andare in centroche dopo l'ultima puntata discute con la corteggiatrice Carola. La ragazza si dichiara offesa perché nella scorsa puntata il tronista ha sostenuto che la donna l'ha baciato a Fontana di Trevi in quanto era pieno zeppo di gente., la sua rivale, ha osservato l'esterna ma decide ugualmente di uscire con il tronista. Organizza una bellissima esterna al concerto di Alessandra Amoroso. I due insieme sono veramente bellissimi, complici si abbracciano e ...