“Un’immagine che fa tremare” | il commovente post di Giovanni Allevi in lotta contro il cancro

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 10 gennaio 2023)torna sui social, e lo fa pubblicando uno scatto dal letto di ospedale in cui è ricoverato, l‘Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Il pianista sta combattendo la sua battagliaun mieloma,che lo ha colpito nel 2022 e di cui aveva parlato l’estate scorsa dando l’annuncio ai suoi fan. “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce, mieloma, ma non per questo meno insidiosa. – aveva dichiarato a giugno – Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”. L’autunno successivoaveva poi aggiornato i suoi fan, spiegando che le cure a cui si stava sottoponendo erano risultate particolarmente pesanti, tanto da impedirgli di suonare come ...