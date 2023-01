Agenzia ANSA

...1di bambini e giovani di età compresa tra i 5 e i 24 anni hanno perso la vita nel 2021, secondo gli ultimi dati diffusi da/Oms/Banca Mondiale/Un Desa del Gruppo inter - agenzie delle ......con consulenti scientifici di altissimo profilo e con agenzie internazionali come l'e il ... per uno stanziamento complessivo della Fondazione CRT superiore ai 44di euro: il più grande ... Unicef, 5 milioni di bambini morti prima dei 5 anni nel 2021 Circa 5 milioni di bambini sono morti prima di compiere cinque anni e altri 2,1 milioni di bambini e giovani di età compresa tra i 5 e i 24 anni hanno perso la vita nel 2021, secondo gli ultimi dati d ...A più di quattro mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale sono ancora tanti i bambini vivono in prossimità di acque contaminate mettendo a rischio la loro sopravvivenza ...