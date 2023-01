Un uomo è morto folgorato dopo essere salito sul tetto del treno regionale

(Di martedì 10 gennaio 2023) Unsuldi unfrancese, partito dalla stazione ferroviaria di Ventimiglia (Imperia) e diretto in Francia. Il corpo è stato trovato verso le ore 18,30 alla stazione di Menton Garavan (la primail confine), dove i soccorritori sono intervenuti allertati da alcuni passeggeri, che avevano segnalato un incendio sul tettuccio di una carrozza. Secondo quanto ricostruito, si tratterebbe di un migrante. Sono molti i migranti che salgono sui treni alla stazione di Ventimiglia e si nascondono sui tetti delle carrozze o del locomotore. Un modo per passare il confine molto pericoloso: basta infatti una piccola disattenzione per toccare la linea elettrica e rimanere ...

