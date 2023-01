Un anno fa moriva David Sassoli | Borrell | ‘L’Europa ha perso un grande leader’

RaiNews

ROMA - L'11 gennaio di unfail presidente del Parlamento europeo David Sassoli. In suo ricordo esce nelle librerie "La saggezza e l'audacia. Discorsi per l'Italia e per l'Europa" (ed. Feltrinelli), con prefazione ...Successivamente vinse il Nastro d'argento al migliore attore protagonista nel 1949 con il film In nome della legge di Pietro Germi, poi l'successivo fu la star (al fianco di Lucia Bosè) di ... Vicenza, un anno fa moriva l'attore e scrittore Vitaliano Trevisan È trascorso un anno esatto dal decesso di Paolo Calissano, noto attore di 54 anni, trovato morto nel suo appartamento romano il 29 dicembre 2021. Per gli inquirenti sarebbe stato ucciso da una ...La storia di Alfredo Cospito, l’anarchico detenuto al regime del 41bis per una strage in cui non è morto nessuno e che ora rischia anche ...