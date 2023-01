Un anno fa l’addio al M5S | Muscarà | “Mai pentita della scelta”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 10 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Bisognava aprire quei palazzi come una scatoletta di tonno, alla fine è stato aperto il Movimento 5 Stelle, oggi defunto. Giusto unfa ufficializzai una decisione già presa tempo prima, ossia quella di lasciare il ‘Movimento 55 fiducie’ e non mi sono mai, specialmente dopo che hconfermato per 55 volte la fiducia al ‘governo dei peggiori’, o per gli ennesimi accordi di palazzo (non solo) con il Partito Democratico, oggi neanche si conosce più la differenza”. Così, in una nota, il consigliere regionale Maria. “A Piazza Carità, durante l’ultimo comizio per le elezioni del 2020, invitai il Movimento 5 Stelle a non cadere nuovamente nella tentazione di aprirsi a nepotismi ed accordi sottobanco, vano fu il mio ultimo ...