Un altro lutto alla Samp | “si è addormentato per sempre dopo la colazione”

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 10 gennaio 2023) Sono giorni terribili in casadoria, di. Il club blucerchiato è ancora sotto shock per le morti di Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli, due bandiere per i tifosi. L’ex allenatore del Bologna è mortouna lunga battaglia contro la leucemia, l’ex capo delegazione della Nazionale italiana per un tumore al pancreas. L’omaggio dei tifosi blucerchiati, in occasione della partita del campionato di Serie A contro il Napoli, è stato da brividi. Oggi, martedì 10 gennaio, è morto Gaudenzio Bernasconi. “566 Roberto Mancini. 510 Moreno Mannini. 493 Pietro Vierchowod. 459 Angelo Palombo. 400 Fausto Pari. 376 Fausto Salsano. 365 Gaudenzio Bernasconi. Le statistiche parlano chiaro. Parlano di un autentico pezzo di storia dell’Unione Calciodoria. Storia vera, a cavallo tra gli anni 50 e 60, quando essere blucerchiati ...