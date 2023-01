Ultras | non convalidato l’arresto | scarcerati due tifosi romanisti Piantedosi assicura | “Ci saranno decine di Daspo e altre misure”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 gennaio 2023) Non è stata riconosciuta l’applicazione della flagranza differita in particolare sotto l’aspetto della necessità e urgenza. Con questa motivazione il giudice per le direttissime di Roma non hadi Emiliano Bigi e Filippo Lombardi, i duedella Roma arrestati ieri nell’ambito delle indagini relative agli scontri avvenuti domenica sulla A1. Entrambi, quindi, sono tornati in libertà. Difesi dall’avvocato Marco Bottaro, erano stati bloccati ieri dalla Digos a Roma. Il giudice ha disposto l’invio degli atti al pm, che aveva sollecitato il carcere per i due per l’accusa di rissa aggravata e che dovrà ora trasmetterli ad Arezzo. I due erano stati arrestati sul luogo di lavoro dagli agenti, nella tarda mattinata di ieri. A Bigi, che lavora come idraulico, era stato sequestrato anche un coltello. Sul punto, nel corso ...