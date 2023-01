Ultim’ora | cambio in panchina a sorpresa in Serie A | c’è già il nome del possibile sostituto!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 10 gennaio 2023) Notizia di calciomercato molto importante quella data da Sky Sport, che dopo aver annunciato la conferma di Alvini sulladella Cremonese nella serata di ieri, fornisce nuovi aggiornamenti che portano invece ad una separazione tra le parti. Sembra infatti fortemente in bilico la permanenza del tecnico, poiché la società e la dirigenza avrebbe già sondato vari allenatori, cambiando così idea e tentare ilimmediato per dare una svolta alla stagione. Alvini Cremonese esonero Alvini verso l’esonero, 3 i nomi in lista per sostituirlo Sempre secondo Sky Sport, la Cremonese avrebbe in mente i 3 papabili pretendenti alla propriaper cercare di portare la squadra nella zona salvezza ed evitare la retrocessione. Si tratta di Ballardini, al momento il maggior indiziato, con D’Aversa e Semplici che lo seguono ...