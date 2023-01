Ultime Notizie – Valanga in Val Gardena | travolto un carabiniere | è grave

(Di martedì 10 gennaio 2023) Unè statoda unain Val: soccorso, è stato trasportato in ospedale e ricoverato in condizioni critiche. A quanto si apprende, il militare era insieme ad alcuni colleghi e stava effettuando un addestramento. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino della Vale dell’elisoccorso Aiut Alpin Dolomites. Tra i soccorritori intervenuti anche i capisquadra con i cani anti-del Centro alpino della Polizia di Stato di Moena. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

