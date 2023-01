Ultime Notizie – Uffizi | dal 1 marzo il biglietto singolo in alta stagione costerà 25 euro

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il Consiglio d’amministrazione delle Gallerie degliha deciso all’unanimità di ritoccare il prezzo delingresso individuale alla Galleria delle Statue e delle Pitture per far fronte all’aumento dei costi nel settore energetico ed edilizio. Dal 1sarà di 25invece degli attuali 20. L’aumento riguarderà il solo ticket di accessoper la Galleria delle Statue e delle Pitture ed esclusivamente in(cioè dal 1a 30 novembre),acquistato per la maggior parte dai turisti stranieri. L’aumento è stato approvato dalla Direzione Regionale Musei della Toscana e dalla Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura. Al contempo viene introdotto nell’...

