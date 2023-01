Ultime Notizie – Titoli di Stato | emesso nuovo Btp a 20 anni | collocati 7 miliardi di euro

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il ministero dell’Economia e delle Finanze comunica i risultati dell’emissione della prima tranche delBtp a 20. Il titolo ha scadenza 1° settembre 2043, godimento 1° settembre 2022 e tasso annuo del 4,45%, pagato in due cedole semestrali. Il regolamento dell’operazione è fissato per il 17 gennaio prossimo. L’importopari a 7di. Il titolo ècollocato al prezzo di 99,606 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione del 4,529%. Lo comunica il Mef in una nota. Il collocamento èeffettuato mediante sindacato, costituito da cinque lead manager, Barclays Bank Ireland Plc, Bnp Paribas, Citibankpe Plc, Goldman Sachs Bankpe Se e Intesa Sanpaolo S.p.A. ...

