Ultime Notizie – Thomas dei Maneskin suona la marcia nuziale su Instagram | fan in delirio | “Chi si sposa?”

(Di martedì 10 gennaio 2023)Raggi deiimbraccia la chitarra euna versione rock dellasu una terrazza romana che domina i Fori Imperiali in un video postato sui social e la cosa scatena i fan della band. “Chi si?“, è la domanda che si ripete nella moltitudine di commenti in più lingue che subito affollano la rete. La band, protagonista negli ultimi due anni di un’ascesa esponenziale che l’ha portata a conquistare il mercato globale, la prossima settimana presenterà il nuovo album ‘Rush’, che uscirà il 20 gennaio. Ma il video postato sui social non finisce con questa data. Corredato dall’icona di quello che sembra un anello di fidanzamento con brillante, il video finisce dando appuntamento a Roma il 19 gennaio, alla vigilia dell’uscita del disco. Altro indizio, ...

