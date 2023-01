Ultime Notizie Roma del 10-01-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 10 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno Spaziali in forma di Aster in apertura la guerra in Ucraina non è uno sconto tra Mosca e chi è ferma tra la nato e soprattutto Stati Uniti e Inghilterra e la Russia queste le parole usate dal fedelissimo di bladimir Putin Air Patrol in un’intervista il segretario del consiglio di sicurezza Russo ha riparlato dell’operazione speciale mette in atto dal Cremlino in Ucraina con l’obiettivo di liberare le regioni dell’occupazione la campo di battaglia proseguono i duri combattimenti nelle città orientali che Mosca sta cercando di conquistare da mesi intanto il segretario generale della NATO jens stoltenberg sottolinea che nel lungo periodo la soluzione orale aumentare la produzione di armamenti ministri della difesa della natura hanno preso la decisione di aumentare lo stock è stata la ...