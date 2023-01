Ultime Notizie Roma del 10-01-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 10 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata da Francesco Vitale per gli scontri avvenuti sulla che hanno coinvolto i tifosi del Napoli sono stati arrestati aaltri due ultra per questa vicenda domenica sera era stato già fermato un terzo supporto enista c’è stato per il resto anche tra gli ultras partenopei si tratta del 35enne Antonio Marigliano e sui social spuntano anche gli audio con il racconto delle tifoserie ero lì pronti ad aspettarli si sente in un messaggio vocale in seguito al Caro carburante il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti hanno fissato per martedì un incontro con il comandante generale della Guardia di Finanza Generale Giuseppe zafarana l’obiettivo ha reso noto Palazzo Chigi e fare il punto e valutare ogni possibile ulteriore azione di ...