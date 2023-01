Ultime Notizie – Renzo Arbore | “Mariangela Melato? Una mancanza per l’arte e nella vita”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 10 gennaio 2023) Una donna piena di grazia come sosteneva la poetessa Alda Merini. Un’artista versatile e a tutto tondo che continua a rappresentare “una grandissimaper”.ricorda così, conversando con l’AdnKronos,di cui domani ricorrono i dieci anni dalla morte. “Come donna – afferma – posso assicurare cheera veramente straordinaria e speciale. Come diceva Alda Merini era piena di grazia. In effetti le sue qualità erano proprio la grazia e la nobiltà. Qualità grazie alle quali era amata da tutti, non solo dal pubblico, ma anche dai colleghi e dalle colleghe. Non parlava male di nessuno e non aveva nessuna piccineria tipica del mondo dello spettacolo”. ...