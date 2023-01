Ultime Notizie – Pompei | Casa dei Vettii riapre al pubblico dopo 20 anni

(Di martedì 10 gennaio 2023)20ladei. A parte una parziale riapertura nel 2016, questa domus simbolo viene restituita alche la può finalmente ammirare in tutta la sua articolazione e complessità architettonica, grazie ai recenti interventi. Il nuovo progetto di restauro, intrapreso nel 2016 sotto la direzione di Massimo Osanna, si è avvalso della collaborazione di professionalità tra le più varie, tra archeologi, architetti, restauratori, ingegneri, strutturisti e esperti di giardinaggio, profilandosi come uno dei cantieri più complessi nel panorama dei beni archeologici degli ultimi decenni. “Una riapertura epocale che segna il termine di una storia di restauro lunga e travagliata”, sottolinea Osanna, in occasione della visita agli scavi di ...

Sky Tg24

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito I casi Covid - 19 in Cina e ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Covid, le notizie di oggi. Gimbe: in aumento contagi (+11,4%) e decessi (+9,8%) Secondo quanto riporta il Secolo XIX, per il passaggio di Szymon Zurkowski allo Spezia, la società ligure e la Fiorentina starebbero dialogando. Il nazionale polacco però prima ...Buongiorno, bentornati a bordo di questa newsletter che naviga avanti e indietro fra i due poli del nostro pianeta: l’America, dove in un vecchio ufficio di Joe Biden sono stati rinvenuti documenti cl ...