Ultime Notizie – M5S | Claudia Majolo fa causa al Movimento per 500mila euro

(Di martedì 10 gennaio 2023) Guai in vista per il5 Stelle che oggi, a quanto apprende l’AdnKronos, riceverà una comunicazione dall’avvocato Lorenzo Borrè, rappresentante legale diche, doppiamente esclusa dalle candidature, alle politiche del 2022 prima e alle regionali del 2023 poi, ha deciso di impugnare tali esclusioni e chiedere i danni “morali, patrimoniali e di immagine” per la cifra di circa mezzo milione di. La cifra richiesta, spiega all’AdnKronos l’avvocato Borrè, “è il danno, paramerato al mancato guadagno della retribuzione prevista per deputati e consiglieri regionali”, visto che la“sarebbe stata sicuramente eletta”. Ma tutto questo illo apprenderà oggi all’arrivo della Pec dello studio legale che lo informerà della costituzione in mora con invito ad ...

Sky Tg24

