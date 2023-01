Ultime Notizie – Germania | 17enne accoltella a morte insegnante

(Di martedì 10 gennaio 2023) Uno studente di 17 anni avrebbe ucciso a coltellate undi 55 anni in una scuola professionale di Ibbenbueren nel land tedesco del Nordreno-Vestfalia. Lo riferisce Der Spiegel. Lo studente si era recato nel pomeriggio a scuola, dove l’si trovava da solo in una classe. Dopo aver aggredito e ucciso il 55enne, il giovane ha chiamato la polizia e si è fatto arrestare senza opporre resistenza. Al momento non si conoscono i motivi dell’omicidio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Corriere della Sera

Tracciare un identikit genetico dei tumori per poterli colpire in modo mirato e 'personalizzato' in ogni singolo paziente, agendo proprio sulle particolari mutazioni che caratterizzano la singola ...... } #U103365333011I0B { font - weight: bold; font - style: normal; } StraNotizie.it è stato selezionato dal servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre... Brasile, le ultime news in diretta | Lula convoca riunione di emergenza, Von der Leyen condanna l'assalto La Croazia è entrata nell’UE nel 2013, l’ultima volta che il blocco ha ammesso un nuovo Paese membro. Per adottare l’euro, il Paese ha dovuto soddisfare una serie di condizioni economiche rigorose, ...Arnautovic infortunato, Zirkzee infortunato e anche Barrow infortunato. Non è un periodo fortunato per il Bologna, che ieri al Dall’Ara ha risentito della mancanza di un centravanti o perlomeno di un ...