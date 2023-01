Ultime Notizie – Francia alza l’età della pensione a 64 anni | scattano le proteste

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il governo francese, guidato da Elisabeth Borne, dopo aver incontrato nei giorni scorsi le parti sociali, annuncia la riforma delle pensioni. Nel 2030per andare insalirà da 62 a 64. “In un primo tempo avevamo pensato di fare salire a 65per andare in”, ha spiegato Borne illustrando la riforma e precisando che glidi contributi saranno 43 dal 2027. “Per garantire il livello delle pensioni senza aumentare le tasse bisognerà lavorare gradualmente più a lungo. Al di là dell’equilibrio necessario del nostro sistema, il progetto che proponiamo è giusto e di progresso sociale”. La premier francese ha sottolineato che le persone non in grado o con handicap “continueranno a beneficiare delpensionabile a 62 ...

Corriere della Sera

