Ultime Notizie – Caso Orlandi | avvocato famiglia | “Porteremo chat del 2014”

(Di martedì 10 gennaio 2023) Uno “scambio di messaggi tra due persone molto vicine al Papa nel, due persone che avevano un rapporto diretto e personale con lui, che interagivano costantemente con lui. Persone a lui molto vicine”. In questi messaggi le due persone “parlavano della presenza di documenti che riguardavano Emanuela, come di un problema che andava risolto, si faceva riferimento a tombaroli che erano coinvolti in questa cosa, alla presenza di persone a conoscenza di quello di cui stanno parlando, come il cardinale Abril, e si fa il nome del capo della gendarmeria Vaticana, Domenico Giani, si dice di non rivolgersi a lui”. A rivelarlo, ospite di Porta a porta, è Laura Sgrò,della, che racconta di unasu WhatsApp, risalente al, “due anni prima dell’apertura delle ...