Ultime Notizie – Carburanti | sta pesando la speculazione? Cosa dicono i dati

(Di martedì 10 gennaio 2023) La Guardia di Finanza prima e l’Antitrust poi tireranno le somme delle loro indagini. Ma isembrano indicare che questa volta laincide poco o nulla sull’andamento dei prezzi dei, che stanno scontando la fine dello sconto sulle accise, deciso dal governo Meloni, che vale poco più di 18 centesimi al litro. La media dei prezzi compresi fra il 1 e l’8 gennaio, comunicata dal ministero dell’Ambiente,che la benzina è costata 1,812 euro al litro +16,7 centesimi (+10,21%) e il gasolio 1,868 euro al litro, +16 centesimi (+9,39%). La media dei prezzi di dicembre è stata per la benzina 1,662 euro al litro (-1,53% sul mese precedente) per il gasolio 1,727 euro al litro (-4,60% sul mese precedente). Resta un margine di interpretazione dei, come emerge dalle ...

Sky Tg24

I modelli iPhone 15 Pro potrebbero subire un aumento dei prezzi rispetto a iPhone 14 Pro e ‌iPhone 14 Pro‌ Max, secondo le. Alcune fonti affermano che Apple aumenterà il prezzo dei modelli ‌iPhone 15‌ Pro in uscita quest'anno per ampliare il divario con ‌iPhone 15‌ Plus. L'entità di ...StraNotizie.it è stato selezionato dal servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostreseguici tramite GNEWS andando su questa pagina e cliccando il tasto segui. ... Covid, le notizie di oggi. Gimbe: in aumento contagi (+11,4%) e decessi (+9,8%) Tuttavia, tale numero è sceso a circa 90mila casi nelle ultime 5 settimane dell’anno. Lodiamo i paesi europei che hanno mantenuto una forte sorveglianza genomica, tra cui Danimarca, Francia, Germania ...Nell’ultima sequenza Zeina sorride sotto il sole, tenendo in mano una canna da pesca, segno che forse l’incubo non durerà in eterno. (guarda il trailer di NEZOUH – IL BUCO NEL CIELO di Soudade Kadaan) ...