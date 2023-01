Ultime Notizie – Cacciari | “Rispetto ad altri leader Meloni ha meno bisogno di sostegno della Chiesa”

(Di martedì 10 gennaio 2023) “Forsehadidi un, perché su alcune ‘questioni dottrinali’ stranote come l’aborto e il divorzio sicuramente lei può andare più d’accordo di unafemminista…”. Per il filosofo Massimola prima visita ufficiale da premier in Vaticano di Giorgianon riveste nessun particolare significato politico, perché l’attuale presidente del Consiglio hadipolitici di andare alla ricerca di interlocutori Oltretevere. ”Sulla famiglia, poi – dice all’Adnkronos l’ex sindaco di Venezia –può trovare convergenze con Papa Bergoglio più di ...

Sky Tg24

La versione più accreditata dellecerte di Emanuela parla di una sua telefonata verso le 18:45 alla sorella Federica: un rapido avviso del suo ritardo a rincasare a causa del traffico ...... none;} #U103364913664ud { font - weight: bold; font - style: normal; } StraNotizie.it è stato selezionato dal servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre... Covid, le notizie di oggi. Gimbe: in aumento contagi (+11,4%) e decessi (+9,8%) Damien Jurado, cantautore e icona della scena indie rock di Seattle con alle spalle oltre venti album in studio pubblicati - tra le altre label - da realtà indipendenti di primo piano come Sub Pop e S ...Arrivano i nomi per le altre 296 GT3 impegnate in Florida a fine gennaio: la #62 di Risi Competizione è iscritta in GTD PRO per Calado/Pier Guidi/Serra/Rigon, mentre la #21 di GTD preparata da AF Cors ...