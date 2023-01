Ultime Notizie – Brasile | identificato chi ha finanziato trasporto dei rivoltosi a Brasilia

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il ministro della Giustiziano, Flavio Dino, ha reso noto che sono state identificate le persone che hannoildai diversi statini adelle migliaia di sostenitori di Jair Bolsonaro che domenica scorsa hanno assaltato le sedi delle istituzioni democratiche nella capitale. Il ministro ha comunque avvisato che al momento però non è possibile attribuire chiaramente delle responsabilità penali: “Quello che si può affermare con certezza è che c’è stato un finanziamento, abbiamo una lista di tutte le persone che hanno affittato gli autobus”. Queste persone, ha aggiunto Dino, “saranno chiamate a rispondere sul perché hanno affittato questi autobus che non erano destinati ad escursioni turistiche”. Sono stati oltre 100 gli autobus che sono partiti da dieci stati ...

