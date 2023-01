Ultime news in casa Juventus

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 10 gennaio 2023) Doppia seduta di allenamento per lain vista del Napoli, di seguito il report ufficiale del club: Squadra di nuovo al lavoro dopo la vittoria sull'Udinese firmata Danilo. All'orizzonte c'è il big match contro il Napoli, in programma venerdì 13 gennaio 2023 alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Doppia seduta in questo martedì sotto il sole di Torino. Al mattino esercitazioni tecniche sulla gestione del possesso palla e poi lavoro sulla costruzione della manovra e sulla conclusione. Al pomeriggio lavoro in palestra.Mercoledì 11 gennaio, a due giorni dalla sfida contro i partenopei, appuntamento al mattino per proseguire la preparazione.