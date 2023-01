Ultima generazione | no alla sorveglianza speciale usata contro i mafiosi per un attivista

Open

Simone Ficicchia , 20 anni, uno dei ragazzi del movimento ambientalista '' che ha imbrattato la Scala prima della 'prima' e partecipato ad altre azioni simili, dovrebbe non uscire ...Oltre al doppio sconto sul PC MSI con RTX 3060 Ti , Mediaworld propone all'interno del volantino Mobile Mania alcuni televisori dia prezzi molto competitivi: in questa occasione specifica vi parleremo del modello LG OLED evo Gallery Edition a oltre 1.100 euro in meno . Uno sconto così importante difficilmente ... Blitz ambientalisti, l'attivista di Ultima Generazione sotto inchiesta: «Il pericolo non sono io, ma i governi» - L'intervista La Questura di Pavia aveva chiesto l'obbligo di soggiorno per Simone Ficicchia, protagonista col movimento ambientalista di 'Ultima Generazione' di diverse azioni di protesta ...Ridimensionata la richiesta di sorveglianza speciale da parte della questura di Pavia per l'attivista di Ultima generazione che imbrattò il Teatro alla Scala.