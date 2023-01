Ultima generazione in tribunale | udienza per l’attivista Simone Ficicchia | «Tentativo di repressione sproporzionato» – I video

Leggi su open.online

(Di martedì 10 gennaio 2023) Oggi ildi Milano deciderà se il portavoce diverrà sottoposto a sorveglianza speciale. Il 20enne è indagato dalla Questura di Pavia per le diverse azioni di disobbedienza civile non violenta contro la crisi climatica a cui ha preso parte da febbraio ad oggi. Le misure di prevenzione che potrebbero essergli applicate sono diverse: dalla sorveglianza con l’obiettivo di prevenire altre iniziative considerate criminose fino all’obbligo di non allontanarsi dal comune di residenza per un tempo che va da uno a cinque anni. Difeso dall’avvocato Gilberto Pagani,ha già fatto sapere in questi giorni che l’esito di quest’non fermerà le manifestazioni di dissenso di...