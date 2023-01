Ultima Generazione | il pm di Milano chiede la sorveglianza semplice per l' attivista Simone Ficicchia

Open

Così Simone Ficicchia , il portavoce diche ha affrontato oggi la prima udienza a seguito dell'indagine aperta dalla procura di Pavia a suo carico, commenta a Open la decisione dei ...Chiesta l'applicazione della misura di sorveglianza nella forma "semplice" per un anno per Simone Ficicchia, il 20enne "attivista" di. Chi c'è dietro l'follia eco - chic Blitz ambientalisti, l'attivista di Ultima Generazione sotto inchiesta: «Il pericolo non sono io, ma i governi» - L'intervista La Questura di Pavia aveva chiesto l'obbligo di soggiorno per Simone Ficicchia, protagonista col movimento ambientalista di 'Ultima Generazione' di diverse azioni di protesta ...Ridimensionata la richiesta di sorveglianza speciale da parte della questura di Pavia per l'attivista di Ultima generazione che imbrattò il Teatro alla Scala.