Uffizi | il biglietto sale a 25 euro contro il caro-energia

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il consiglio d’amministrazione degliha deciso di aumentare il prezzo delsingolo a 25per far fronte al. Le celebre Galleria, dove sono raccolte le più importanti opere artistiche italiane, ha stabilito di aumentare il costo per riuscire a rientrare nelle spese dopo gli aumenti dei costi nel settore energetico ed edilizio. Sarà inoltre possibile usufruire di uno sconto, sempre durante l’alta stagione. Quest’ultimo prevedrà, solo tra le ore 8:15 e le 8:55, che il costo delsia pari ai 19. Dal primo marzo il costo ,ad oggi di 20, lieviterà ai 25 stabiliti. L’aumento riguarderà il solo ticket di accesso singolo per la Galleria delle statue e delle pitture ed esclusivamente in alta stagione ...

TGCOM

, ilsale a 25 euro in alta stagione. Sangiuliano: 'Giusto adeguarsi a standard europei' Musei all'estero L'ingresso al Museo del Louvre di Parigi è di 17 euro (oltre 60mila metri ...A differenza del ministro poi io sono per non far pagare ilcome in Gran Bretagna, dove ... Sia Brera a Milano sia glia Firenze poi hanno progetti di ingrandimento". Complesso il tema ... Uffizi, biglietto a 25 euro in alta stagione contro il caro-energia Il consiglio d'amministrazione degli Uffizi ha deciso di aumentare il prezzo del biglietto singolo a 25 euro per far fronte al Caro-energia Il consiglio d’amministrazione degli Uffizi ha deciso di ...Un biglietto più caro per chi vorrà ammirare i capolavori dell'arte italiana, da Botticelli a Caravaggio. Dal 1 marzo per chi vorrà visitare le Gallerie degli Uffizi ...