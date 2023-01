UFFICIALE | l'Inter perde il baby Ciardi Ha firmato con il Salisburgo

Calciomercato.com

Nuovo Fantacampionato, il Fantadi Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora Flop L'viene beffata all'ultimo respiro dal Monza. ...Il rallentamento adesso è, l'infiammazione al tendine della coscia sinistra blocca Romelu Lukaku almeno per la gara di stasera di Coppa Italia. Ma a pensarci bene, non è questo che preoccupa. Non è la singola partita,... Inter, UFFICIALE: infortunio per Handanovic | Primapagina | Calciomercato.com Ismaël Bennacer ad un passo dal rinnovo ufficiale con il Milan. Annuncio atteso per domani. Poi l'attenzione si sposterà sul portoghese Daniele Triolo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlan ...Il nome nuovo per il calciomercato dell'Inter è Perr Schuurs. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sono partite "una serie di manovre e sondaggi posti in essere ...