Ue | Gentiloni “Servono nuovi strumenti comuni per gli aiuti di Stato”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “I rapporti transatlantici sono molto buoni, certamente migliori che in passato. Resta il nodo creato dall'Inflation Reduction Act. Si tratta di un fattore aggravante in una situazione già asimmetrica nella quale l'Europa sta soffrendo più dell'America della crisi energetica e delle altre ricadute della guerra in Ucraina. Dobbiamo evitare che la nostra risposta all'IRA crei nuove divergenze tra i Ventisette”. Lo dice il commissario europeo agli Affari Economici, Paolo, in un colloquio con alcuni quotidiani europei, tra cui Il Sole 24 Ore.Per, agire solo sul fronte deglidirischierebbe di aumentare le differenze tra i paesi membri e frammentare il mercato unico: “Dobbiamo quindi associare a nuove misure a livello nazionale...