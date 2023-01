Agenzia askanews

Le due organizzazioni con sede a Bruxelles hanno cercato per anni di migliorare il coordinamento, nonostante i timori in alcuni ambientiche gli sforzi per rafforzare il ruolo dell'Ue nella ...Ho sempre detto che tra rispettare le linee guida dellasulle scorte di armi o sostenere l'Ucraina è più importante scegliere l'Ucraina". Ha aggiunto Stoltenberg sottolineando che, "nel lungo ... Ue e Nato firmano accordo per far fronte a minaccia della Russia Bruxelles, 10 gen. (askanews) - Ue e Nato hanno firmato un accordo per far fronte comune contro la minaccia della Russia. La presidente ...Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen nel corso della conferenza stampa dopo la firma della terza dichiarazione di cooperazione Ue-Nato. "Più dell'ottanta per cento del ...