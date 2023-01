Udinese | UFFICIALE | Jajalo passa al Venezia

Sportitalia

2023 - 01 - 08 14:13:49 La formazionedella Lazio LAZIO (4 - 3 - 3): Provedel; Lazzari, ... vittoria contro la Cremonese, pareggio con l'. Nelle scelte di Sarri Cataldi è favorito su ...Di Maria contro l'tornava in campo dopo la lunga sosta per la Coppa del Mondo e ha dato il ... Al momento, comunque, l'Internacional non avrebbe presentato ancora nessuna offertaal ... MEP è Official Partner di Udinese Calcio Il Venezia, tramite il proprio sito, ha reso nota l’acquisizione del centrocampista dell’Udinese, Mato Jajalo. L’ex calciatore del Palermo ha così deciso di scendere di categoria per affrontare un ...Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del centrocampista bosniaco Mato Jajalo, proveniente dall’Udinese. Jajalo, classe 1988, ha firmato un accordo che l ...