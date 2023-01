Udine | tenta di strangolare la guardia medica e fugge - Le foto - shock dell' aggressione sui social

(Di martedì 10 gennaio 2023) commenta 'Non è ammissibile rischiare la propria vita sul posto di lavoro perché non si è abbastanza tutelati, perché spesso laviene considerata un medico di serie B'. E' accompagnato ...

Ad aggredire la specializzanda, che ha subito un principio di ...... che la sera del 7 gennaio è stata aggredita dall'accompagnatore di un paziente mentre era in servizio alla guardia medica del Gervasutta di. 'Mi ha messo una mano al collo e ha stretto', ... Udine: tenta di strangolare medico di guardia, assessore alla Salute: "Inammissibile" "Non è ammissibile rischiare la propria vita sul posto di lavoro perché non si è abbastanza tutelati, perché spesso la guardia medica viene considerata un medico di serie B". E' accompagnato dalle fot ...Una specializzanda di 28 anni è stata aggredita, subendo un principio di strangolamento, sabato sera, mentre era di turno come guardia medica a Udine. L'aggressore era l'accompagnatore di un paziente ...