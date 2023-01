Ucraina | Zelensky | «Duri attacchi russi a Soledar e Bakhmut Il risultato di questa lunga battaglia sarà la liberazione dell’intero Donbass» – Il video

(Di martedì 10 gennaio 2023) Continuano i combattimenti tra le truppe russe e le forze armate ucraine nel. Le milizie di Mosca hanno infatti rivendicato oggi, 9 gennaio, la conquista di un villaggio vicino alla città diche l’Armata di Vladimir Putin cerca di prendere da mesi. Le forze di difesa, però, continuano a resistere, ha assicurato Volodymyr. «Le forze ucraine stanno resistendo a nuovi e ancora piùassalti a, vicino alla città orientale diche Mosca sta cercando di catturare da mesi», ha detto il presidente dell’nel suo tradizionale-messaggio serale commentando la feroceche da mesi si sta combattendo nell’Oblast’ di Donetsk. Per il leader di Kiev, infatti, «la ...

Lo ha detto il premier ucraino Volodomyr, spiegando che i soldati ucraini resistono agli ...russa in Italia " ribadisce " con mine italiane ipoteticamente disinnescate indimostra solo ...Duri bombardamenti e assalti contro Bakhmut: per i filorussi è stato conquistata, ma Kiev smentisce. Razzo sul mercato di Shevchenkove: uccise due donne. Kadyrov accusadi satanismo. Ambasciata russa a Roma: 'Pieno di mine 'souvenirs d'Italie''. Media: 'Londra valuta invio di carri ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro ceco Petr Fiala. "L'ho ringraziato ...Riascolta La giornata in 24 minuti del 9 gennaio di 24 Mattino. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.