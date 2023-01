Ucraina | Von der Leyen “Estenderemo le sanzioni a Bielorussia e Iran”

(Di martedì 10 gennaio 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’Unione europea continuerà a fare tutto ciò che è in suo potere per sostenere il coraggioso popolo ucraino”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der, in occasione della firma della terza dichiarazione congiunta di cooperazione Ue-Nato.“Manterremo la pressione sul Cremlino finchè sarà necessario, con un regime dipungenti – ha aggiunto -.questea coloro che sostengono militarmente la guerra della Russia, come lao l’. E ci faremo avanti con nuovecontro la, rispondendo al ruolo di Minsk nella guerra russa in. Continueremo la nostra sostanziale assistenza umanitaria, economica e di sicurezza ...

...alleati della Nato e i membri dell'Ue hanno esaurito i loro stock per fornire supporto all''. Charles Michel, e la presidente della Commissione Europea, Ursulader Leyen. Le difficoltà ...... nel contesto della guerra in. Le parti in causa hanno convenuto che le capacità di difesa ... "Le minacce e le sfide russe sono le più immediate - afferma invece Ursulader Leyen, presidente ... Ucraina, ultime notizie. Stoltenberg (Nato), «esaurite scorte armi, aumentare produzione». Meloni, ... Alla luce della guerra in Ucraina la cooperazione tra Nato e Ue "è più importante che mai". E' quanto ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, che oggi ha… Leggi ...Stoltenberg ammette che per rifornire l'Ucraina i Paesi dell'Ue e della Nato hanno esaurito le scorte di armi.